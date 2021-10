Napoli-Legia Varsavia, il consiglio ‘dalla Serie A’ che può sorprendere Spalletti

Bereszynski ha parlato ai canali ufficiali del Legia Varsavia, parlando sia dei punti di forza che dei punti deboli del Napoli.

Il Napoli sta per affrontare al Maradona il Legia Varsavia in un match fondamentale per la qualificazione al prossimo turno di Europa League. Gli azzurri hanno un solo punto dopo le prime due giornate ed hanno l’obbligo di battere i polacchi che sono primi in classifica a punteggio pieno.

Spalletti ha effettuato ben sette cambi rispetto al match vinto domenica contro il Torino. In attacco come prima punta ci sarà l’esordio stagionale dal primo minuto di Mertens che giocherà al posto di Osimhen. Bartosz Bereszynski, ex Legia Varsavia ed attuale giocatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni ufficiali del club polacco:

Bereszynski: “Il Napoli non è così forte sulle corsie laterali”

“Il Napoli in questa stagione è estremamente efficace, riuscendo a vincere le prime otto giornate del campionato. Sono tremendi, noi della Sampdoria abbiamo perso 4-0 anche se il risultato finale non rispecchia quanto si è visto sul campo”. Bereszynski hai poi continuato il suo intervento:

“Da quando gioco con la Sampdoria, il Napoli ha sempre privilegiato giocare un calcio basato sul possesso palla. La squadra azzurra ha tanti leader e crea tante azioni pericolose. Sulle fasce non sono così forti. Se si attacca sulle corsie, il Napoli può andare in difficoltà”. Spalletti proprio sulla corsia sinistra dovrà fare a meno di Mario Rui, che è squalificato dopo il rosso rimediato contro lo Spartak Mosca.