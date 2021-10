Sta per iniziare Lazio-Marsiglia, match della terza giornata della fase a gironi di Europa League. Fischio di inizio alle ore 18:45.

Tutto pronto per il match di Europa League Lazio-Marsiglia. Maurizio Sarri ospita il club francese allo stadio Olimpico di Roma in una sfida che mette in palio punti importanti in ottica classifica. Dopo aver perso contro il Galatasaray e battuto la Lokomotiv Mosca, i biancocelesti cercano la vittoria contro il più ostico Marsiglia di Milik e compagni. La squadra di Jorge Sampaoli, però, è giunta in Italia per fare risultato: “Con la Lazio sono due finali” ha dichiarato nella conferenza stampa della vigilia. La Lazio ha vinto tutte le quattro sfide contro il Marsiglia nelle maggiori competizioni europee, inclusi i successi in entrambe le gare della fase a gironi dell’Europa League 2018-19.

Lazio-Marsiglia, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

MARSIGLIA (4-3-3) – Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres; Guendouzi; Kamara, Payet; Under, Milik, Lirola. All. Sampaoli.