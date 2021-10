L’offerta che beffa Real e PSG: Mbappé può cambiare tutto

Mbappé è l’obiettivo numero uno del Real Madrid, ma il Barcellona potrebbe strappare il francese a Florentino Perez.

Il PSG ha battuto il Lipsia 3-2 martedì sera e si è confermato alla testa del girone, nonostante la netta vittoria del City contro il Brugge. L’uomo partita della gara di Parigi è stato sicuramente Mbappé. L’attaccante ha segnato un gol e si è procurato anche un rigore che poi ha lasciato battere a Messi, che l’argentino ha poi realizzato.

Mbappé ha più volte espresso la volontà di lasciare il club parigino. Il calciatore non ha intenzione di rinnovare il contratto, che scadrà l’anno prossimo, con il PSG e sui di lui c’è il forte pressing del Real Madrid. Leonardo ed Al-Khelaifi stanno facendo di tutto per far rimanere il campione del Mondo, ma bisogna registrare l’inserimento di un altro club.

Il Barcellona è pronto ad offrire 90 milioni di euro per Mbappé

Secondo quanto ha riportato il quotiano spagnolo ‘AS’, il Barcellona è disposto ad offrire 90 milioni di euro per Mbappé. Il club catalano è sommerso dai debiti, ma l’anno prossimo avrà più margine di manovra per potenziare la propria rosa. I blaugrana ritengono che Florentino sia disposto a spendere solo 50 milioni per il calciatore.

Vedere Mbappé al Barcellona rappresenterebbe un duro colpo per il Real Madrid che da tempo ha scelto il francese come perno per creare un nuovo ciclo vincente. La situazione economica dei ‘Blancos’ è molto più stabile rispetto a quella dei catalani e potrebbe rappresentare la carta vincente per acquisire l’ex Monaco.