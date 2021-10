“Inevitabile la perdita dei tifosi”: Inter-Juve, il duro comunicato della Nord

La Curva Nord non ci sta e attacca la società per i prezzi dei biglietti per Inter-Juventus: “Praticamente quadruplicati”.

Domenica sera, 24 ottobre alle ore 20:45, si terrà a San Siro una delle partite più attese della Serie A. Sarà, infatti, tempo di derby d’Italia e in campo scenderanno Inter e Juventus per quello che, per molti tifosi, è molto più che un semplice match. I biglietti per entrare allo stadio sono andati letteralmente a ruba, tanto che saranno attesi circa 56mila spettatori.

Numeri altissimi, a maggior ragione se si tiene conto che sono stati raggiunti tenendo comunque conto di quella che è la capienza massima stabilita dalle misure di distanziamento per il Covid-19. La Curva Nord, però, attacca la società attraverso un comunicato, mostrando chiaramente la propria opinione sui prezzi dei biglietti venduti: “Praticamente quadruplicati“.

Curva Nord contraria ai prezzi imposti dall’Inter per il match contro la Juventus: ecco il comunicato

Queste le parole del comunicato divulgato dalla Curva Nord, tramite la pagina ‘Facebook’ chiamata ‘L’Urlo della Nord’, nei confronti della società nerazzurra: “L’Inter aveva assicurato agli abbonati della stagione 2019-2020 che, per questa, avrebbe applicato una formula molto semplice per il prezzo dei tagliandi: (costo dell’abbonamento diviso 19 partite) + 15%. A Inter-Juve il prezzo è praticamente quadruplicato“.

“Cara Inter – si legge ancora nel comunicato – così facendo, venendo meno alla parola data, si andrà incontro all’inevitabile perdita dei tifosi più veri e passionali, persone che vivono davvero per questi colori. Arriveranno quindi sempre più i tiepidi consumatori, gente che alla partita di cartello non farà certo fatica ad esserci, ma che alla fine, quando la ribalta non sarà per uno scontro di vertice, lascerà lo stadio tristemente vuoto e senza anima“.