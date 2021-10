Alle 20.45 spazio al secondo anticipo di questo venerdì dedicato alla Serie A. Allo Stadio Marassi si affrontano Sampdoria e Spezia.

Nella parti basse della classifica si cominciano a fare le prime valutazione, per cercare di capire effettivamente quali siano gli equilibri che vanno affermandosi. Certo, la verità è che risulta ancora troppo precoce provare a delineare delle dinamiche ben strutturate, ma va da sé che da qui a Natale tutti i punti in palio serviranno proprio per definire questo particolare aspetto.

E diciamo che, in quest’ottica, non se la passano benissimo Sampdoria e Spezia. Un solo punto di distanza, ma sostanzialmente lo stesso tipo di approccio alla stagione. Dopo otto giornate, entrambe le squadra hanno raccolto pochissimo e si ritrovano a ridosso della zona rossa della classifica.

Per entrambe, va detto, è necessaria una sterzata. Il pericolo è proprio quello di ritrovarsi presi in un vortice di negatività che può arrivare anche a durare tempo, se non si prende la situazione in mano in maniera forte e decisa. Da una parte il lavoro di Roberto D’Aversa, dall’altro quello di Thiago Motta, entrambi vorranno portare a casa i tre punti questa sera.

Sampdoria-Spezia, le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Askildsen, Verre; Gabbiadini, Caputo. All. D'Aversa