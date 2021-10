“Accordo con la Juventus”: il bomber rivela l’affare saltato

La Roma e la Juventus in passato avevano trovato l’accordo per Dzeko ma alla fine l’operazione non si è conclusa. il bosniaco spiega perché.

L’accordo, in passato, era stato trovato. Tutto fatto, con tanto di strette di mano. Lo sbarco di Edin Dzeko alla Juventus di fatto, però, è stato soltanto virtuale perché poi alla fine l’operazione non si è concretizzata per un motivo ben specifico, finora non di pubblico dominio. A rivelarlo ci ha pensato oggi lo stesso attaccante oggi all’Inter, nel corso di un’intervista concessa alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Juventus, ecco perché è saltata la trattativa per Dzeko

“Fu la Roma a parlare per prima e a mettersi d’accordo con la Juve, io neanche sapevo della trattativa, entrai in scena solo successivamente. Saltò tutto poi perché la Roma non trovò il mio sostituto”. Per il bosniaco, trascinatore dei nerazzurri con i 7 gol e 4 assist siglati in 11 apparizioni complessive tra Serie A e Champions League, nessun rimpianto. “Non guardo indietro, sono felice all’Inter e stop”. La trattativa che lo ha portato a Milano è stata rapida.

“Sapete chi è stato a telefonarmi? Kolarov. È stato lui a dirmi che l’Inter era interessata, che c’era la possibilità di un trasferimento: ‘Qui ti vogliono, vieni’. Ed eccomi qua. Sapevo di arrivare in un grande club, avevo in testa l’obiettivo di farmi apprezzare da subito”. Domenica si terrà proprio la sfida con i bianconeri, durante cui affronterà Giorgio Chiellini. “In quella posizione è uno dei migliori degli ultimi dieci anni, per la Juve è determinante. Con lui è pesante, è tosta”.