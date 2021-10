Milan, e ora come fai? L’annuncio di Pioli sul forfait di un big

Brutte notizie per il Milan: forfait inevitabile contro il Bologna, arriva l’annuncio in conferenza di Stefano Pioli

Frank Kessié salterà la sfida di campionato del Milan contro il Bologna, gara valida per la nona giornata del campionato italiano. L’annuncio è stato dato da Stefano Pioli intervenuto in conferenza stampa: “Kessié non c’è, ha avuto una forte sindrome influenzale, non è altro, ma non è utilizzabile”.

Pioli, dunque, dovrà rinunciare al suo centrocampista, una brutta notizia alle porte di una partita molto importante. Per sua fortuna ci sono validi sostituti. Pioli, parlando degli assenti e dei recuperi, ha aggiunto: “Rispetto al Porto, recuperiamo Conti e Castillejo. Anche Rebic non è recuperato, ha provato ma ha ancora dolore”.

Milan, le parole di Pioli

Pioli ha lasciato anche intendere che Ibrahimovic potrebbe partire da titolare o comunque avere spazio a gara in corso: “Ha bisogno di giocare e di allenarsi. Il minutaggio sarà in crescendo, a devo ancora decidere chi far partire tra lui e Giroud”. Entrambi si alterneranno, la staffetta tra i due è ormai classica per età e caratteristiche. In attacco, d’altronde, c’è abbondanza per Pioli.

L’allenatore del Milan, parlando della partita di domani, è anche tornato sul ko europeo in casa del Porto: “Abbiamo disputato una partita mediocre sulla gestione della palla e sulla compattezza difensiva: lavorare sul campo ci ha aiutato a capire cosa non ha funzionato”.