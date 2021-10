Il primo a telefonare a Dzeko per dirgli dell’Inter non è stato Marotta

Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, si è raccontato in una lunga intervista in cui ha parlato del suo passato tra Roma e calciomercato

Non sapeva nulla della Juventus ed è stato felice dell’arrivo all’Inter. Edin Dzeko si è raccontato nella sua lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ nella quale ha parlato di alcuni retroscena relativi alla sua estate. Dzeko sapeva di dover lasciare la Roma e ha svelato chi è stato il primo a dirgli della possibilità nerazzurra. Non un dirigente, non Marotta, ma un suo vecchio compagno: Kolarov.

Dzeko ha raccontato: “Sapete chi è stato a telefonarmi? Kolarov. E’ stato lui a dirmi che l’Inter era interessata, che c’era la possibilità di un trasferimento: ‘Qui ti vogliono, vieni’. Ed eccomi qua”. I due sono legati da un ottimo rapporto dai tempi della Roma e si sono ritrovati quest’anno all’Inter con Inzaghi in panchina.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, le parole di Dzeko sul suo arrivo all’Inter

Dzeko ha fiducia nell’Inter, è convinto che questa possa diventare una grande stagione, si trova bene nella sua nuova squadra e ha legato subito coi compagni diventando prezioso nello sviluppo della manovra ma soprattutto in zona gol.

LEGGI ANCHE >>> Via Lautaro Martinez, l’Inter sceglie un sostituto a sorpresa

Sei gol in campionato e un sigillo in Champions League: questi i numeri del bosniaco da quando veste la maglia dell’Inter. Avvio super di stagione col quale ha sotterrato l’iniziale scetticismo legato all’età. Edin è più vivo che mai e vuole vincere lo scudetto coi nerazzurri. Un traguardo che non ha mai conquistato.