Come la Superlega: il paragone che mette sotto accusa la Serie A

Il giornalista Alberto Polverosi attua una pesante critica al modello della Serie A paragonandolo addirittura alla Superlega.

Rispetto agli ultimi anni l’attuale Serie A sembra pronta ad un grande cambiamento. Fino a poco fa la lotta scudetto era relativa a due o tre squadre, ma ora la situazione sta mutando. Sulle colonne del Corriere dello Sport il giornalista Alberto Polverosi ha analizzato la lotta scudetto e tutta la Serie A vedendo i pro ed i contro di questa stagione:

“Vedo che per la prima volta le famose ‘sette sorelle’ sono nelle prime sette posizioni del campionato e cosi c’è una sorta di Superlega di casa nostra”.

La critica rovente alla Serie A

Polverosi ha analizzato come gli scontri diretti tra queste sette sorelle sono sempre più importanti e come la situazione dietro non sia delle più rosee, ma anzi tutt’altro.

Il giornalista ha avuto un atteggiamento critico sottolineando: “Si sta sempre più formando un campionato a 3, ovvero A1, A2 ed A3 dove ci sono le sette sorelle, poi ci sono quelle squadre nel mezzo ed infine ci sono quelle squadre impegnate nella salvezza, si pensi ad esempio alla Salernitana”.