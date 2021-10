“Addirittura il…”: il commento della Salernitana scatena l’ira dei suoi tifosi

È finita con il risultato di 2-4 tra Empoli e Salernitana: il commento rilasciato su ‘Twitter’ dal club campano non è piaciuto ai tifosi.

È terminata poco fa la partita delle ore 15:00 giocata tra Salernitana e Empoli. I padroni di casa si sono dovuti arrendere al ko inferto dagli avversari. Specialmente il primo tempo si è rivelato sicuramente una frazione di gioco da dimenticare per i giocatori del nuovo tecnico Colantuono, schiacciati nella propria metà campo. Il tweet pubblicato, tramite il profilo ‘Twitter’ ufficiale della Salernitana, per il gol del momentaneo 0-3 al 13′, non è stato affatto apprezzato dai tifosi e ha scatenato la loro ira. Ecco quindi cosa è successo.

13' Addirittura tris dell'#Empoli. Strandberg nel tentativo di sventare l'ennesima minaccia finisce per depositare il pallone nella propria rete. #SalernitanaEmpoli 0-3 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) October 23, 2021

Un “addirittura il tris” che non è piaciuto ai tifosi della Salernitana: scoppia la polemica

Il tweet pubblicato dalla Salernitana sul gol segnato dagli avversari al 13′ ha riportato un incipit che non è piaciuto affatto ai propri tifosi: “Addirittura tris dell’Empoli“. Un’espressione ‘di troppo’ che ha ricevuto diversi commenti contrariati da parte dei sostenitori del club che non hanno per nulla gradito l’affermazione del club.

Ecco perciò qual è stata la reazione dei tifosi una volta letto il commento divulgato sul profilo ufficiale ‘Twitter’ della squadra: “Addirittura??? Ma siete seri?“. O ancora: “Il social media manager tifa Empoli“. C’è perciò incredulità per l’inizio in salita del nuovo allenatore Colantuono, dopo l’esonero di Castori, ma, forse ancor di più, per come la società ha commentato la sfida odierna.

ADDIRITTURA??? Ma siete seri? — Giuseppe Barbato (@vasilijivanovic) October 23, 2021