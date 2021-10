Ibrahimovic fa infuriare i tifosi del Milan: “Che ha combinato?”

Bologna-Milan, tifosi furiosi con i rossoneri e con Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese torna in campo da titolare e segna un autogol.

Bologna-Milan è ferma sul 2-2. Dopo il doppio vantaggio e la superiorità numerica vista l’espulsione di Soumaoro dopo soli venti minuti di gioco, il Milan si fa recuperare. La squadra di Sinisa Mihajlovic accorcia le distanze in avvio di seconda frazione. Al minuto 50, Barrow batte un calcio d’angolo con il destro a rientrare. La traiettoria del pallone beffa la difesa rossonera ed anche Zlatan Ibrahimovic che, di testa, batte Tatarusanu e segna un clamoroso autogol. La deviazione da distanza ravvicinata è imprendibile per il portiere del Milan che non può far altro che raccogliere il pallone nella propria rete.

Bologna-Milan, tifosi furiosi dopo l’autogol di Ibrahimovic

Il Bologna, pochi minuti dopo, riprendere il match e segna il 2-2 al minuto 52 con Musa Barrow. Nel mirino dei tifosi, però, resta l’attaccante svedese. I tifosi rossoneri si sono riversati anche su Twitter per protestare contro la prestazione dei rossoneri. Nel mirino della critica c’è proprio l’attaccante rossonero.

Ibrahimovic stasera più dannoso della grandine… A 40 anni si può pensare anche di fare altro#bolognamilan — LuisMaragnao (@AleZucco81) October 23, 2021

Ibrahimovic needs to go rest at this point. — Nwanky🎚 (@nwanky_joe) October 23, 2021

E a chi lo ha criticato dopo l’autogol, Zlatan ha risposto alla sua solita maniera. Un gol nel finale che porta la sua firma spegne definitivamente ogni speranza di rimonta della squadra di Mihajlovic. Ed anche i social cambiano idea: Zlatan è tornato e non l’ha fatto in maniera casuale. La sua rete l’ha fatto diventare il quarto marcatore più anziano nella storia della Serie A (40 anni e 20 giorni), prima di oggi erano stati tre i calciatori in gol con almeno 40 anni nel massimo campionato italiano: Costacurta, Piola e Vierchowod.