Il protagonista di Bologna-Milan è il VAR: espulsione a mezz’ora dalla fine

Bruttissimo intervento di Soriano su Ballo Tourè ed il Bologna resta addirittura in 9 nel match al Dall’Ara contro il Milan.

Tante emozioni ad inizio secondo tempo nell’anticipo serale di Serie A tra Bologna e Milan. In vantaggio di due gol il club rossonero ha subito una clamorosa rimonta con l’autogol di Zlatan Ibrahimovic e la rete di Musa Barrow che ha messo in seria difficoltà i rossoneri.

A circa 30 minuti dal termine è ancora una volta il Var protagonista che cambia praticamente la partita. L’arbitro del match Valeri è stato richiamato dopo un bruttissimo fallo di Soriano su Ballo Toure ed il centrocampista rossoblù è stato espulso.

Il Bologna termina la gara in nove uomini

Con l’espulsione di Roberto Soriano il club guidato da Sinisa Mihajlovic è rimasto in nove uomini (nel primo tempo era stato espulso Soumaoro). Il club rossoblù è costretto a giocare gli ultimi minuti di gara in totale emergenza.

Dopo il rosso Sinisa Mihajlovic ha effettuato diversi cambi per difendere il risultato mentre in casa Milan è entrato Olivier Giroud per provare a chiudere definitivamente il match.