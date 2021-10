“Vogliamo continuare”: Milan, l’annuncio della dirigenza fa esultare i tifosi

Milan, l’annuncio sul rinnovo di Stefano Pioli arriva direttamente dal direttore sportivo del club Frederic Massara. Ne ha parlato prima del match col Bologna.

Il Milan di Stefano Pioli è impegnato in questi minuti contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I rossoneri hanno come obiettivo i tre punti per acciuffare il primo posto in classifica di Serie A in attesa del match di domani del Napoli di Luciano Spalletti, impegnato contro la Roma di Josè Mourinho. Nel pre gara di Bologna-Milan, ad intervenire ai microfoni di ‘Sky Sport’ è stato il direttore sportivo del club rossonero Frederic Massara. Ecco quanto dichiarato: “C’è molta soddisfazione, il merito è della squadra e del mister che riesce a non far pesare le assenze. Noi vogliamo continuare ad essere dove siamo”.

Milan, rinnovo Pioli: parla Massara

Poi prosegue: “Facciamo i complimenti a Pioli per aver raggiunto le cento panchine. Sono state tutte di alto livello. Sta facendo un lavoro grandioso, c’è sintonia e condivisione reciproca nel proseguire questo percorso. Siamo convinti che continueremo a lungo con lui”.

“Ibrahimovic titolare? Siamo super felici di ritrovarlo titolare. Ci è mancato, il suo ritorno è importante. Tabella di marcia appesa negli spogliatoi? Non c’è, ci distrarrebbe. Siamo concentrati sul Bologna. E’ una squadra forte e ben allenata”.