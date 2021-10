Inter, sorridono le casse nerazzurre: in arrivo un nuovo partner

In un periodo storico in cui la situazione economica è sempre sotto osservazione l’Inter realizza un nuovo colpo con gli sponsor.

Mentre in campo la squadra guidata da Simone Inzaghi è alla vigilia di un match molto importante come il derby d’Italia contro la Juventus, l’Inter è sempre attenta e vigile per le proprie vicende finanziarie. I problemi di Suning sono ormai noti dalla scorsa estate, ma nonostante ciò la società nerazzurra è sempre al lavoro per cercare di risolvere i problemi economici.

E’ ormai imminente l’approdo in casa nerazzurra di un nuovo sponsor. L’Inter avrà infatti un nuovo regional sponsor, valido in generale per il continente asiatico e quindi in una zona dove la società nerazzurra ha grande seguito.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, ecco i dettagli sul nuovo sponsor

Manca l’ufficialità ma il nuovo sponsor dell’Inter sarà AOA Sports, società asiatica che si occupa del gaming soprattutto e di scommesse e lotterie ed in Spagna è già partner dell’Athletic Bilbao.

LEGGI ANCHE >>> Il Sassuolo torna ai tre punti con il Venezia, ma occhio all’infortunio

Sul sito ufficiale di AOA Sports sono già presenti foto della formazione nerazzurra ed ormai appare davvero imminente l’annuncio ufficiale.