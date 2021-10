Spalletti incontra i tifosi e fa una richiesta: “Dovete…”

Dopo l’allenamento svolto al Maradona, Spalletti ha parlato con i tifosi azzurri presenti all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta.

Domani ci saranno due big match in Serie A: Roma-Napoli alle 18.00 ed Inter-Juventus alle 20.45. Gli azzurri all‘Olimpico faranno di tutto per mantenere la vetta della classifica, ma la squadra di Mourinho ha una gran voglia di rifarsi dopo il tracollo di giovedì contro il Bodo/Glimt in Conference League.

Spalletti nella conferenza stampa di oggi ha sottolineato che domani sarà una gara durissima per i suoi, visto la forza della Roma che è una delle pretendenti alla qualificazione finale in Champions League. Il Napoli, prima di partire per la Capitale, si è allenato al Maradona, dove c’erano molti tifosi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, Spalletti ai tifosi: “Dovete sostenere i calciatori”

Il tecnico partenopeo ha voluto salutare i tifosi, parlandoci all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta: “Vi ringranzio per la vostra vicinanza, tutto questo significa molto per noi. Dovete difendere i calciatori che sono più importanti. Per noi siete una forza aggiunta, siete tanta roba e ci siete vicini, grazie!“.

LEGGI ANCHE >>> Spalletti snobba Mbappé: il paragone che fa gongolare Osimhen

C’è tanto entusiasmo a Napoli dopo gli otto successi nelle prime otto giornate di campionato e il conseguente primato in classifica. I partenopei sono primi con due punti di vantaggio sul Milan, che giocherà questa sera a Bologna, secondo e nove punti sulla Roma che occupa il quarto posto.