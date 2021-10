Ora è ufficiale: l’avventura del campione azzurro finisce male

Termina l’avventura di Gilardino come alleantore del Siena. L’ex calciatore è stato esonerato dopo il pareggio con il Pescara.

Con l’Europeo vinto lo scorso luglio, l’Italia è ritornata è ritornata ad alzare un trofeo importante dal Mondiale vinto in Germania nel 2006. Di quella squadra solo l’eterno Buffon sta continuando a giocare, mentre molti sono diventati allenatori come Cannavaro, Nesta Pirlo, Gattuso e Grosso.

Dopo una lunga carriera da calciatore, terminata solo tre anni anni fa con la maglia dello Spezia, anche Gilardino è diventanto allenatore. L’ex Milan e Fiorentina ha allenato il Rezzano, Pro Vercelli e il Siena. Ma l’avventura, iniziata la scorsa stagione, con i bianconeri per Gilardino è giunta al termine.

Il Siena ha esonerato Alberto Gilardino

Gilardino, come comunicato allo stesso Siena, è stato sollevato come allenatore del club toscano. L’ex giocatore ha pagato la sola vittoria della sua squadra nelle ultime cinque partita e la distanza di sette punti, che dopo oggi potrebbero diventare ben dieci, dalla capolista Reggiana.

La società non ha voluto continuare il rapporto dopo il pareggio di ieri per 1-1 contro il Pescara. E’ il secondo esonero per Gilardino come tecnico del Siena, ma l’anno scorso, in Serie D, venne richiamato dopo solo un mese. Il club toscano milita in Serie C nel girone B dopo che è stato ripescato tra i professionisti la scorsa estate.