Guardiola spaventa il giornalista: “Sky, ora ti dico una cosa…”

Simpatico siparietto tra il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ed un giornalista al termine del match dei Citizens.

Il Manchester City di Pep Guardiola continua a vincere e convincere. Il club inglese, nonostante il mancato arrivo in estate di un bomber di razza (è stato vano l’inseguimento durante il calciomercato ad Harry Kane), è secondo in classifica ed ha vinto il match in casa della sorpresa Brighton con un netto 4 a 1. Mattatore del match è stato il gioiello inglese Phil Foden, autore di due gol ed un assist.

Al termine del match è andato in scena un curioso siparietto tra il tecnico spagnolo ed un giornalista di Sky con entrambi che hanno terminato l’intervista con un sorriso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La simpatica domanda che non trova impreparato Guardiola

Dopo il match con il Brighton il giornalista ha posto una domanda a Guardiola riguardo il mancato arrivo di un centravanti in estate. Il giornalista Sky ha chiesto: “E’ stata dura la ricerca di un centravanti in estate, ma questa squadra necessita davvero di una punta? La squadra riesce a far bene anche senza una punta di ruolo”.

LEGGI ANCHE >>> Mourinho, nuovo ‘castigo’ per il disastro norvegese

Con il suo solito modo di fare l’ex tecnico del Barcellona ha risposto: “Sky, ti voglio dire una cosa. Un giorno noi perderemo e voi sicuramente mi farete questa domanda, scommetto quello che volete. Al momento non voglio rispondere, mi dispiace”. Il siparietto si è concluso con un sorriso, e una risata tra i due interlocutori. Scherzando, il buon Pep ha voluto lanciare comunque una frecciata.