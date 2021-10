Alle 15 spazio a ben due match di questa domenica di Serie A. Allo stadio Bentegodi si affrontano il Verona e la Lazio.

Un match che può finalmente dare una spinta decisiva, e che assume una forma molto importante per le due squadre che scendono in campo. Da una parte il Verona, la squadra di casa, che ha bisogno assolutamente di lasciarsi alle spalle polemiche e dubbi. Cinque punti nelle ultime quattro partita non sono tanti, ma nemmeno pochissimi. Di fatto una sola sconfitta in quattro partite, e la consapevolezza che gli scaligeri sono ancora alla ricerca di una dimensione concreta ed attuabile sul terreno di gioco.

Dall’altra parte la Lazio di Maurizio Sarri, che continua a vivere un avvio di stagione in maniera altalenante. L’ultima vittoria contro l’Inter ha aperto le porte della polemica, ed ovviamente serve lasciarsele prontamente alle spalle. L’obiettivo dei biancocelesti è quello di tenere un cammino equilibrato, e provare a stabilizzarsi sotto il punto di vista di gioco e risultati. La meta resta il posto Champions.

Verona-Lazio, le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1) – Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All: Tudor. A disposizione: Pandur, Dawidowicz, Cetin, Magnani, Sutalo, Cancellieri, Hongla, Bessa, Ruegg, Ilic, Lasagna, Kalinic.

LAZIO (4-3-3) – Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Lazzari, Floriani Mussolini, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto, Raul Moro, Romero, Muriqi.