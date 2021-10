Mourinho non perdona: ufficiale, grave punizione per cinque giallorossi

Mourinho non perdona e manda in tribuna ben cinque giocatori: Kumbulla, Reynolds, Diawara, Villar e Borja Mayoral.

Manca pochissimo al fischio d’inizio della sfida tra Roma e Napoli che si terrà alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico. Pesa ancora sui giallorossi la brutta sconfitta subita in Norvegia contro il Bodo/Glimt. José Mourinho non ha perciò perdonato chi, secondo lui, non è stato all’altezza della gara di Conference League. Cinque giocatori, per questo motivo, sono stati mandati in tribuna.

La decisione di Mourinho: ben cinque giocatori della Roma esclusi contro il Napoli

La rabbia di Mourinho è tornata nuovamente a farsi sentire nella conferenza stampa che si è tenuta ieri in vista di Roma-Napoli. Il tecnico giallorosso, quindi, non ha perdonato chi per lui non si è dimostrato all’altezza della Roma contro il Bodo/Glimt. Il messaggio mandato ai suoi giocatori è stato molto chiaro.

Mourinho perciò si è presentato fermo nella propria decisione: Kumbulla, Reynolds, Diawara, Villar e Borja Mayoral finiscono in tribuna e vengono esclusi contro il Napoli all’Olimpico. L’imperativo per il club giallorosso e per il suo allenatore è quello di ritrovare la vittoria dopo aver subito sconfitte pensanti.