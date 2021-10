Dall’Inghilterra: “Vuole scappare dallo United”, la Juventus alla finestra

Dall’Inghilterra arriva l’indiscrezione di mercato che fa drizzare le antenne della Juventus: “Vuole scappar via dal Manchester United”

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto quando è obbligatorio (per esigenze economiche e storiche) osservare le occasioni low-cost in giro per l’Europa. Lo sa bene la Juventus, autrice di una campagna acquisti che (al netto di Locatelli) non ha regalato grossi acuti, se non qualche buon rientro e qualche volto già conosciuto.

Eppure, in vista di gennaio, qualcosa potrebbe smuoversi. Soprattutto a centrocampo, il reparto dove Allegri aveva chiesto i principali rinforzi nel corso dell’ultima estate. Un nome può arrivare direttamente dal Manchester United, come svelato dai media inglesi: su Donny Van de Beek è in uscita dai ‘Red Devils’ e i bianconeri restano alla finestra.

Dall’Inghilterra: “Van de Beek vuole scappare dallo United”, e la Juventus si candida

Attenzione, dunque, ai futuri scenari di mercato. Come riportato da ‘Metro’, l’ex jolly dell’Ajax ha da poco cambiato agenzia, abbandonando l’ormai ex procuratore Guido Albers e affidandosi ad Ali Dursun (a capo della HCM Sports Management). Un passo che, per i media inglesi, sarebbe stato dettato dalla volontà di Van de Beek di ‘scappare’ dal Manchester United.

Dopo essere arrivato in Inghilterra per 35 milioni di euro, l’olandese è stata a malapena una comparsa nei Red Devils di Solskjaer. E adesso, il suo futuro si prepara ad essere lontano da Old Trafford. Everton, Newcastle e Juventus risulterebbero i club maggiormente interessati, alla finestra di eventuali sviluppi sulla questione Van de Beek.