“Non accadeva da 70 anni”: il Milan se la gode con un incredibile record

Continua a stupire il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri staccano il Napoli e sono primi in solitaria in classifica. Nuovo record storico.

Nonostante le numerose assenze condite da pesanti infortuni, il Milan di Stefano Pioli continua a vincere. Nell’anticipo del turno infrasettimanale i rossoneri hanno battuto di misura con un secco 1 a 0 un buon Torino. A decidere il match è stata una rete nel primo tempo di Olivier Giroud.

Nella seconda parte del match i rossoneri hanno sofferto molto e si sono aggrappati alla difesa ed al portiere di riserva Tatarusanu per blindare i tre punti. Questa vittoria dà il primato ai rossoneri, ma non solo: questo successo porta un record storico per la squadra milanese.

9 – Il Milan ha vinto nove delle prime 10 gare stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1954/55 con Béla Guttmann alla guida (9V, 1N). Dominante.#MilanTorino pic.twitter.com/VkVGUBG2pD — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 26, 2021

Milan ed il record che non accadeva da quasi 70 anni

Vincendo a San Siro contro il Torino, il Milan ha vinto 9 partite e pareggiato solo un match (a Torino contro la Juventus) nei primi dieci incontri di campionato.

Con questa partenza il club di Pioli ha eguagliato la miglior partenza di sempre della squadra rossonera, ovvero il grande inizio stagione della squadra di Bèla Guttmann del lontanissimo 1954/1955.