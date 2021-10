La dichiarazione di Allegri sullo scudetto che spiazzerà i tifosi

Nel post partita di Juventus-Sassuolo Massimiliano Allegri è apparso molto rammaricato ma non ha chiuso le porte alla questione scudetto.

Terzo ko in campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri che vede sempre più allontanarsi le possibilità di vittoria in campionato. Dopo la sconfitta il tecnico bianconero è apparso deluso ma allo stesso tempo fiducioso in ottica futura spiegando dove la squadra può migliorare:

“Dobbiamo essere più attenti, partite come queste non si possono perdere. Bisognava giocare questa gara con maggiore lucidità, abbiamo avuto diverse occasioni ma alla fine se non concretizzi va a finire che perdi queste gare”

Allegri non chiude totalmente allo scudetto

Con questa sconfitta la Juventus si porta a 13 punti dal Milan capolista e visto le tante squadre davanti in classifica la situazione è molto difficile. Nel corso della conferenza post gara Allegri non ha però chiuso le porte alla parola ‘scudetto’:

“Scudetto? In questo momento dobbiamo lavorare sugli errori e sulle gestione delle partite, ma il campionato è ancora lungo. Non devono più capitare situazioni come quelle degli ultimi minuti, eravamo davvero nevrotici”.