Juventus-Sassuolo, è già allarme per Allegri: out per infortunio

Pochi minuti di Juventus-Sassuolo e Allegri perde già un pezzo importante del suo undici: out per infortunio al quarto d’ora

In campo per dare continuità al pareggio di Milano, la Juventus di Allegri ha voglia di archiviare la pratica Sassuolo per tornare alla vittoria. Per farlo, il tecnico livornese ha messo in campo un undici molto vicino a quello tipo (infortuni e affaticamenti permettendo), con i rientri nella formazione titolare di Dybala, Chiesa e del fresco negativo Rabiot.

Eppure, dopo soli 13′ di gioco, Massimiliano Allegri è stato già costretto a ricorrere alla panchina, per l’infortunio di Mattia De Sciglio. Una brutta notizia per l’ex terzino di Milan e Lione, forzato ad uscire dalla partita dopo due prestazioni (contro Zenit e Roma) da incorniciare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “Speriamo non lo porti via”: Juventus, è scattato l’allarme nello spogliatoio

Juventus, De Sciglio out dopo 13′: la dinamica dell’infortunio

Protagonista di un contrasto molto duro contro il neroverde Davide Frattesi, il bianconero Mattia De Sciglio, alla fine, ha avuto la peggio. Seppur in una prima battuta sembravano esserci guai per il centrocampista del Sassuolo, è stato il terzino della Juventus a pagare dazio con la sostituzione.

Un problema fisico, dunque, nato dal duro contatto di gioco con l’ex jolly del Monza: Mattia De Sciglio ha abbandonato il campo sulle proprie gambe, ma con uno sguardo che non lascia troppo spazio all’ottimismo. Al suo posto, Allegri ha scelto di mandare in campo Alex Sandro.