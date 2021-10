Atalanta, la lista degli infortunati si allunga: out un difensore

Sampdoria-Atalanta perde Palomino. Il difensore della Dea, colpito da un problema fisico a fine primo tempo, non rientra in campo nella ripresa.

Sampdoria-Atalanta perde un protagonista. Rischiano di complicarsi i piani di Gian Piero Gasperini, oggi squalificato e lontano dalla panchina della Dea a Marassi. La formazione bergamasca deve fare a meno di uno dei pilastri difensivi, rimasto negli spogliatoi durante l’intervallo. Palomino aveva accusato dei problemi fisici alla fine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Dopo aver stretto i denti, però, non è riuscito a ritornare in campo per giocare il secondo tempo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sampdoria-Atalanta, infortunio Palomino: le condizioni

Durante l’unico minuto di recupero del primo tempo, il centrale argentino ha fatto segno alla panchina di avere un problema fisico. Una volta rientrato negli spogliatoi non ce l’ha fatta. Niente secondo tempo a causa di problemi fisici ancora non noti.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Sampdoria-Atalanta: segui la partita LIVE

Non è chiara l’entità dell’infortunio, ma con ogni probabilità il calciatore bergamasco si sottoporrà subito, magari già nella giornata di domani, ad esami clinici più approfonditi. Solo così sarà possibile conoscere la gravità del problema e stilare una prima tabella di marcia per puntare al ritorno in campo. Si allunga così la lista degli infortunati: fermi ai box ci sono già Pessina, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Demiral e Toloi.