“E’ un giorno speciale”: Mihajlovic non ha trattenuto le emozioni

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato pochi minuti prima dell’inizio del match della sua squadra contro il Napoli.

E’ un giorno speciale per l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo scenderà in campo tra pochi minuti al Maradona Stadium di Napoli, ma in fondo la sua testa non è solo in campo. Sinisa è diventato infatti nonno della piccola Violante, figlia di sua figlia Virginia e del difensore del Benevento Alessandro Vogliacco.

Non si è discusso solo di calcio nel pre partita con il tecnico rossoblù, che, molto emozionato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Non mi è mai capitato un evento cosi importante nel giorno della partita, ogni volta che festeggerò il compleanno della mia nipotina penserò a questa gara”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Bologna, Mihajlovic e le parole sugli assenti

Il tecnico rossoblù ha parlato di questo gioioso avvenimento ed ha ringraziato l’ospedale che ha fatto nascere la piccola. Dopo ciò ha fatto il punto sulla lunga infermeria del club rossoblù:

LEGGI ANCHE >>> La Juve vuole rilanciarsi in grande: “Incontro con l’agente del top player”

“Abbiamo diversi assenti, non solo Arnautovic ma anche altri titolari come Schouten, Soumaoro e Soriano. Sono quattro titolari, ma non voglio scuse. Siamo il Bologna e voglio che i miei giocatori mettano in difficoltà il Napoli”.