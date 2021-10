“Non c’è solo Insigne…”: Cristiano Giuntoli è netto su Sky

Cristiano Giuntoli, il ds del Napoli, ha parlato nel pre-partita di Napoli-Bologna ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Non c’è solo Insigne”.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a ‘Sky Sport’ nel pre-partita dei partenopei contro il Bologna. Ha parlato della partita da affrontare allo Stadio Diego Armando Maradona, della volontà del Napoli di volersi ‘isolare’ per pensare esclusivamente al proprio percorso, ma anche della situazione legata a Lorenzo Insigne.

Napoli, Giuntoli su Insigne: “Non c’è solo lui”

È in corso in questi istanti il primo tempo del match di Napoli-Bologna. Allo Stadio Diego Armando Maradona e ai microfoni di ‘Sky Sport’, Giuntoli ha esordito così: “Ci dobbiamo isolare e pensare solo alla nostra gara, è il segreto delle squadre vincenti e deve esserlo anche per noi”.

Su Lorenzo Insigne e sull’importanza della sua presenza in squadra ha dichiarato: “Non c’è solo Lorenzo tra i giocatori importanti della squadra. Credo che il mister abbia saputo dosare le energie di tutti, coi cinque cambi riesci a togliere venti minuti a tutti. Spalletti è molto bravo a giostrare e preservare le risorse di tutti“.