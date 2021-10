La confessione su Allegri che non farà felice la Juve: “Non la sente…”

Massimo Marianella, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato della situazione che sta vivendo la Juve e della posizione di Allegri.

Massimo Marianella, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato del percorso in salita che i bianconeri stanno attualmente affrontando. Dopo la sconfitta subita al 95′ con il Sassuolo, la Juventus deve riprendere nuovamente in mano la situazione e rialzarsi per non perdere il passo delle concorrenti in Serie A. Ecco spiegate, quindi, le parole di Marianella, riferite si alla squadra, ma soprattutto a chi la sta attualmente guidando: Massimiliano Allegri.

Juve, Marianelli parla di Allegri: “È una squadra che non sente sua”

Marianella ha parlato a ‘Sky Sport’, dunque, così della situazione abbastanza complicata che sta vivendo la Juventus: “Qualcosa non ha funzionato a livello societario. Sono state cambiate tre gestioni negli ultimi tre anni, questo vuol dire che non hanno funzionato le idee iniziali. Con Sarri è arrivato uno scudetto ma non è mai sbocciato l’amore. Con Pirlo non hanno avuto il coraggio di proseguire su quella strada”.

Su Allegri, nello specifico, ha poi affermato: “Si è ripreso Allegri, che secondo me non sarebbe mai dovuto andare via. Io ho la sensazione che Allegri non abbia ancora certezze e stia cercando di rimettere in campo la sua Juventus. Questa è una squadra che Allegri non sente ancora sua. Ha iniziato a lavorare su una base, ed essere altalenanti ci può stare. Se riesce a costruire la difesa poi può lavorare sull’attacco”.