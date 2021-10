Niente rinnovo, il bomber parte a gennaio: Napoli e Milan pronte all’assalto

Jordan Larsson potrebbe lasciare già a gennaio lo Spartak Mosca per 10 milioni di euro. L’attaccante è seguito dal Napoli e dal Milan.

Milan e Napoli sono sicuramente le squadre che hanno iniziato meglio il campionato di Serie A. I due club hanno già fatto un bel solco con le altre pretendenti per la qualificazione alla Champions League della prossima stagione. Se dovessero vincere questa sera contro il Bologna, i partenopei raggiungerebbero in vetta i rossoneri.

A quel punto il distacco con il terzo posto, occupato dall‘Inter, resterebbe di sette punti per entrambi i team. Napoli e Milan si potrebbero sfidare anche in sede di calciomercato. Come quanto raccolto da ‘aftonbladet.se”, Jordan Larsson, il cui contratto con lo Spartak Mosca scadrà nel 2023, lascerà il team russo. Le parti non hanno trovato l’accordo per il prolungamento contrattuale.

Larsson non rinnoverà con lo Spartak Mosca. Sul giocatore ci sono Napoli e Milan

L’attaccante svedese potrebbe lasciare lo Spartak Mosca già nel prossimo mercato di gennaio. Per strappare il calciatore al club russo basterà investire la cifrà di 10 milioni di euro. Come quanto riportato dallo stesso quotidiano svedese, Larsson è seguito da Milan, Napoli e Fiorentina.

Le squadre italiane dovranno superare la concorrenza del West Ham e del Wolfsburg. Larsson è un avversario proprio del Napoli, visto che lo Spartak è nello stesso girone di Europa League della squadra di Spalletti. All’andata i russi hanno vinto 2-3 al Maradona, mentre la gara di ritorno sarà decisiva per la qualificazione al prossimo turno.