Napoli schiacciasassi: vittoria facile col Bologna e ancora vetta

Il Napoli torna a vincere e ottiene tre punti in Serie A: ko del Bologna allo Stadio Diego Armando Maradona.

Si chiude anche la 10ª giornata di Serie A con la sfida tra Napoli e Bologna terminata con il risultato di 3-0. Ritrovano la vittoria i partenopei, cadono ancora i rossoblù di Mihajlovic che erano partiti anche stavolta con il piede giusto. Una doppietta di Lorenzo Insigne, con i gol arrivati entrambi su rigore, e un gran tiro dal limite dell’area di Fabian Ruiz hanno regalato tre punti fondamentali. Tornano, dunque, il sorriso e il primo posto per i giocatori di Spalletti.

Il Napoli batte il Bologna e torna in testa alla classifica

Un Napoli splendido, che in 10 giornate di Serie A ha ottenuto nove vittorie e un solo pareggio (contro la Roma), vince anche contro il Bologna e riagguanta il primo posto in classifica. Ci hanno pensato Insigne e Fabian Ruiz a portare in vantaggio i partenopei. Poche preoccupazioni per Ospina che difende, con solidità, la propria porta.

Fondamentale anche questa sera Victor Osimhen, che ha procurato entrambi i penalty. Lorenzo Insigne, con sicurezza, calcia nell’angolo sinistro entrambi i rigori assegnati al Napoli, forti e imprendibili. Fabian Ruiz realizza una vera e propria magia, dal limite dell’area avversaria: splendido sinistro a giro che vola sotto la traversa e abbatte Skorupski.

Classifica Serie A aggiornata

Milan 28, Napoli 28, Inter 21, Roma 19, Atalanta 18, Lazio 17, Fiorentina 15, Juventus 15, Sassuolo 14, Bologna 12, Empoli 12, Verona 12, Torino 11, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia 8, Spezia 8, Genoa 7, Salernitana 7, Cagliari 6.