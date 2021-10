Riecco Donnarumma: c’è l’annuncio ufficiale del PSG

Tutto pronto per il big match in Ligue 1 tra PSG e Lille: c’è l’annuncio ufficiale sull’ex Milan, Gigio Donnarumma

A secco di vittorie dallo scorso 3 ottobre, il Lille campione in carica è chiamato alla difficilissima sfida del Parco dei Principi, contro il Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino. La formazione capitolina è vogliosa di riscattare lo 0-0 (in inferiorità numerica) rimediato ne ‘Le Classique’ dello scorso weekend, al Velodrome di Marsiglia.

Adesso, seppur qualche assenza, Pochettino vuole che i suoi mandino un segnale chiaro al campionato e diano un taglio alle polemiche (da quella su Donnarumma, a quella su Icardi, passando per i tanti casi che stanno costellando la stagione dei parigini). Per farlo, il tecnico argentino si affiderà al suo undici migliore, al netto delle squalifiche e degli infortuni che ne hanno complicato le scelte.

PSG-Lille, le formazioni ufficiali: si rivede Donnarumma

Senza Hakimi squalificato sulla destra e senza Verratti infortunato, Pochettino ha scelto il suo undici anti-Lille. In porta si rivede Gigio Donnarumma, dopo i novanta minuti in panchina nella sfida contro il Marsiglia. In difesa, il quartetto sarà composto Kehrer, Marquinhos, Kimpembe e Bernat.

A centrocampo, Danilo sarà in cabina di regia, con ai suoi lati Gueye e Wijnaldum. In attacco, confermatissimi Messi (in dubbio fino alla vigilia) e Neymar, con Di Maria a completare il reparto. Fuori per infortunio Mbappé, che non va neanche in panchina, dove invece si rivede Icardi.