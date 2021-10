“Tra un mese…”: l’insperata notizia che fa gioire Mourinho

Tra un mese sarà pronto il ‘rinforzo’ che farà gioire la Roma di Mourinho: l’inattesa notizia che fa contenti i giallorossi

Dopo la vittoria contro il Cagliari, la pressione sulla Roma sembra essersi un po’ allentata. Non bisogna rilassarsi troppo, però, dalle parti della Capitale: domenica, ci sarà il big match contro il Milan, e dopo la sconfitta con la Juventus e il pareggio con il Napoli, i giallorossi sono a caccia di uno scalpo di lusso.

Per farlo, Mourinho studia l’undici migliore, seppur la qualità della rosa non accontenti a pieno lo Special-One. Soprattutto sugli esterni, Vina continua a convincere poco (disastroso a Cagliari) ed il mercato è ancora lontano. Ciò nonostante, Mou ha già una buona ragione per sorridere: il rinforzo Spinazzola è pronto a tornare a disposizione della Roma.

Spinazzola rientra tra un mese: la notizia che fa felice Mourinho

Come riportato da ‘ANSA’, Leonardo Spinazzola si è sottoposto, oggi a Trigoria, ad una visita con lo specialista che lo ha operato al tendine d’Achille, lo scorso luglio. L’esito del controllo è stato positivo, incoraggiando il terzino giallorosso e la Roma circa un suo pronto rientro.

Entro la fine di novembre e i primi di dicembre, il campione d’Europa potrebbe essere aggregato ai compagni e tornare nuovamente a disposizione dei capitolini. Una bella notizia per José Mourinho che potrà abbracciare e schierare Spinazzola per la prima volta nella sua gestione romana.