“C’è l’anatema di Ambra, Allegri da esonero”: Juve, tifosi senza freni

Tifosi inferociti sui social. La Juventus è sotto al Bentegodi contro il Verona, molto si stanno scagliando contro Massimiliano Allegri.

Avvio da incubo, alla vigilia della festa di Halloween, per la Juventus di Allegri. Al Bentegodi la squadra di Allegri è andata incontro ad un avvio di partita terribile, con il Verona che in meno di mezzora si è portato sul doppio vantaggio, di fatto gelando anche i tifosi che hanno seguito in trasferta la ‘Vecchia Signora’.

La doppietta firmata dal Cholito Simeone, una sentenza per la squadra bianconera, visto che l’attaccante argentino è l’attaccante che ha segnato più gol alla Juventus in questi anni. Un dato importante, che passa ovviamente in secondo piano nella mente dei tifosi bianconeri, di fronte ad una squadra che pare non aver ancora assunto un’identità di gioco ben chiara.

Juve, tifosi scatenati sui social: “C’è l’anatema di Ambra”

Ed ovviamente, oltre a quelli che sono presenti al Bentegodi, anche i tifosi che stanno seguendo la partita da casa, stanno mostrando tutto il dissenso per una partita che per ora vede la Juve in balia di un Hellas ben strutturato e messo con intelligenza in campo.

In due mesi #Allegri è riuscito a far perdere fiducia a Chiesa e De Ligt, a far giocare Dybala mediano e a far rimpiangere il peggior allenatore della Juve recente #pirlo . Fare piazza pulita di lui e di chi non merita la maglia (Bentancur,Rabiot,Ramsey) #VeronaJuventus — Flavio (@flamassari) October 30, 2021

E cosi sono tanti i commenti da parte dei supporters bianconeri che se la stanno prendendo con l’allenatore toscano, reo di non aver dato un’impronta chiara alla sua Juventus. “Comunque Ambra deve aver lanciato un c**o di anatema…”, “Sarri l’hanno linciato per molto meno”, Ma Allegri prende 9mln solo per dire ‘calma?”, o ancora “Il nostro caro mister Allegri non ci sta capendo niente per carità. Altro che giocatori. Che vergogna”.

Altri ancora chiedono addirittura una decisione drastica della società: “Basta! Dovevamo tenerci Tudor! Esonerate Allegri“, scrive un altro tifosi, con un commento che si allinea a tanti altri pubblicati in questi minuti su Twitter.