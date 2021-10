Sta per iniziare Sassuolo-Empoli, match dell’undicesima giornata di Serie A 2021/2022. Fischio di inizio alle ore 15:00.

Tutto pronto per Sassuolo-Empoli, gara dell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Alessio Dionisi ospita il neopromosso Empoli di Aurelio Andreazzoli. I neroverdi pensano al turnover dopo il successo contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Djuricic è ancora out, mentre Boga parte dalla panchina. Per l’Empoli, invece, sono tornati a disposizione Romagnoli e Di Francesco. Ballottaggio in difesa tra Tonelli ed Ismajli. Ad arbitrare il match sarà il signor Massimi di Termoli. Al VAR, invece, la coppia formata da Orsato e Di Iorio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sassuolo-Empoli, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Magnanelli, Harroui, Henrique, Boga, Defrel.

LEGGI ANCHE >>> Paura per Aguero: malore in campo, serve l’ambulanza

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Luperto; Haas, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Mancuso. Allenatore: Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Furlan, Zurkowski, Parisi, Ismajli, Marchizza, Fiamozzi, Henderson, Baldanzi, Asllani, La Mantia, Cutrone.