“Ero inca…”: Correa si sfoga a Dazn dopo la doppietta

Doppietta dal sapore speciale per Correa, messosi alle spalle il periodo complicato. Le sue sensazioni raccontate a ‘Dazn’.

Ritorna a sorridere Joaquin Correa, autore della doppietta che ha consentito all’Inter di battere l’Udinese nell’undicesimo turno del campionato e restare ai piani alti della classifica. Una prestazione cresciuta con il passare dei minuti: nel primo minuto, appena un assist per mandare in porta Nicolò Barella. Poi, secondo tempo, tra il 60esimo ed il 68esimo ecco le due reti decisive fortemente volute dall’ex Lazio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Correa esulta dopo la doppietta all’Udinese

“Importante che i gol siano serviti per vincere. A volte – ha detto l’argentino – le cose escono e altre no, sono contento per i 3 punti. Può essere una settimana importante per il doppio cammino tra Champions e campionato?Sicuramente, ma tutta la squadra è pronta. Anche chi non gioca spesso quando lo fa è pronto”. Correa, arrivato nella sponda nerazzurra con la formula del prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 25 fin qui era andato a segno soltanto nella partita di debutto trafiggendo l’Hellas Verona.

LEGGI ANCHE >>> “No comment…”: Thohir spiazza i tifosi sulla vendita dell’Inter

Nelle gare successive, invece, ha offerto un rendimento non all’altezza anche a causa di alcuni problemi fisici che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio. “L’infortunio – sono le sue parole nell’intervista post-partita – mi ha fermato un po’, era un po’ incazzato perché non riuscivo a riprendermi. Ma tutti mi hanno aiutato, ora voglio continuare così”.