“Agnelli non lo farà”: la rivelazione in diretta sul futuro della Juventus

Nonostante la grande difficoltà che sta vivendo la Juventus, il futuro di Max Allegri al momento non sarebbe in discussione.

Quattro sconfitte in appena undici partite di campionato per la Juventus sono veramente troppe. Per tale ragione la posizione di Massimiliano Allegri da parte della critica è già labile, sebbene al momento non trapeli nessuna indiscrezione dal club. Inevitabile farsi due conti e capire a che punto sia la squadra, che con il suo ex tecnico ci si aspettava potesse partire col turbo.

“Allegri non è in discussione per la Juventus”, la rivelazione del giornalista

Dopo la gara persa contro il Verona, la Juventus ha fatto ancora un passo indietro rispetto alla lotta scudetto, che al momento pare essere un affare tra Napoli, Milan e Inter su tutte. Alla squadra bianconera pare mancare amalgama ma anche capacità di dominare col suo gioco ed è per questo che Allegri è in discussione per tutti. Non lo è però per la società.

Durante ‘Tutti Convocati’ su ‘Radio 24’ è intervenuto il giornalista Xavier Jacobelli, dichiarando: “Allegri ha un contratto con la Juventus da settanta milioni di euro lordi per quattro anni, dubito che Agnelli possa avere l’idea di sostituirlo”. In merito al ritiro di squadra imposto fino alla gara contro la Fiorentina, conclude Jacobelli: “Il J Hotel è stato costruito per il ritiro della squadra, vicino allo stadio e non per il ritiro da lunedì a sabato. La situazione è preoccupante per il non gioco”.