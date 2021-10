Napoli, pessima notizia per Spalletti: ufficiale, infortunio per il top

Il Napoli non potrà impiegare Osimhen contro la Salernitana. Il nigeriano si è fermato per un risentimento muscolare al polpaccio.

Doccia fredda improvvisa per Luciano Spalletti. Victor Osimhen non ci sarà nella partita che vedrà il Napoli affrontare la Salernitana, in programma domenica alle ore 18. Il nigeriano, infatti, si è fermato a causa di un risentimento muscolare al polpaccio destro. A confermarlo è stato il club, attraverso il report odierno pubblicato nel sito ufficiale. Un problema fisico che non gli consentirà di prendere parte alla trasferta insieme al resto dei compagni.

Napoli, Osimhen non ci sarà contro la Salernitana

Le sue condizioni verranno valutate quotidianamente dallo staff medico azzurro, il quale oggi ha preferito non sbilanciarsi in merito alla data del possibile ritorno dell’attaccante. Oltre alla partita con la Salernitana, con tutta probabilità salterà pure quella di Europa League contro il Legia Varsavia. Osimhen punterà a rientrare in tempo per giocare contro l’Hellas Verona (7 novembre) ma molto dipenderà dalle risposte che arriveranno dai nuovi controlli previsti nei prossimi giorni.

La punta, finora, in 12 apparizioni complessive ha realizzato 9 gol (5 in campionato) e servito 2 assist (sempre in Serie A). Sostituirlo, per Spalletti, non sarà facile: probabile, a questo punto, l’impiego di Dries Mertens ancora a secco in stagione (soli 121 minuti fin qui). Andrea Petagna si sistemerà in panchina, pronto a subentrare a gara in corso nel caso in cui la situazione lo dovesse richiedere.