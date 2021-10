“Se Osimhen salta tre partite…”: la mossa obbligata del Napoli

Il Napoli dovrà fare a meno di Osimhen per la gara di oggi contro la Salernitana. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

Il Napoli giocherà alle ore 18.00 il derby della Campania contro la Salernitana. Dopo tante giornate, gli azzurri ritornano a giocare prima del Milan che sfiderà in serata all’Olimpico la Roma di Mourinho. Gli azzurri vogliono rafforzare il primato, ma dovranno fare a meno di Osimhen.

L’attaccante nigeriano ha riportato un dolore al polpaccio è non è stato convocato da Spalletti per il match dell’Arechi. I tifosi azzurri si sono subito preoccupati per le condizioni di Osimhen, chè stato l’autentico protagonista di questo inzio di stagione meraviglioso del Napoli.

Osimhen, il Napoli si opporrà alla convocazione con la Nigeria

Come riporta il ‘Corriere del Mezzogiorno’, Osimhen dovrebbe saltare per precauzione anche la trasferta contro il Legia Varsavia. L’attaccante si sottoporrà ad ulteriori esami in giornata per verificare lo stato del suo infortunio. Il calcatiore aveva accusato questo problema già durante il match contro la Roma.

Se l’infortunio dovessere essere più lungo del previsto, come quanto raccolto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il Napoli si opporrà alla convocazione di Osimhen con la Nigeria per le due gare di qualificazione al Mondiale dell’anno prossimo in Qatar: 13 novembre in Liberia e il 16 in casa contro Capo Verde.