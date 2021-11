“Il mio cuore…”: il messaggio di Aguero dopo lo stop per aritmia

L’attaccante del Barcellona Kun Aguero ha parlato dopo l’aritmia accusata in campo: “Il vostro sostegno rende il mio cuore più forte”

Le immagini della sua uscita dal campo nel match del fine settimana contro l’Alaves hanno preoccupato tutti gli appassionati del calcio che si sono ritrovati a vivere attimi di apprensione su un terreno di gioco dopo quanto avvenuto appena pochi mesi fa nella gara dell’Europeo tra Danimarca e Finlandia.

Il Kun Aguero ha dovuto lasciare il terreno di gioco a causa di alcuni problemi cardiaci. Le sue condizioni sono state monitorate.

Il calciatore dovrà stare fermo almeno tre mesi a causa dell’aritmia cardiaca che gli è stata riscontrata in ospedale. Ad aggiornare sulle sue condizioni è stato lo stesso Barcellona attraverso un comunicato ufficiale. Ora sono arrivate le prime parole dell’attaccante argentino. Il Kun ha voluto tranquillizzare tutti i suoi tifosi con un messaggio apparso sul suo profilo social.

Barcellona, il messaggio di ringraziamento del Kun Aguero: “Il vostro affetto rende il mio cuore più forte”

L’attaccante argentino ex Manchester City ha voluto ringraziare personalmente tutte le persone che gli hanno dedicato un pensiero in questi giorni per lui terribilmente complicati: “Sto bene e con la forza per affrontare la mia guarigione. Voglio ringraziare tutti per i tantissimi messaggi con cui mi è stato mostrato affetto e sostegno. Il vostro amore fa sì che il mio cuore oggi sia più forte”. Il messaggio è apparso sul suo profilo Instagram. Il calciatore dovrà ora iniziare il suo percorso di recupero. La stagione che finora gli ha regalato ben poche soddisfazioni.

L’attaccante argentino ha giocato appena cinque partite in questa stagione, quattro in campionato e una in Champions League. I suoi primi mesi al Barcellona si sono rivelati parecchio complicati. L’unico gol realizzato contro il Real Madrid non è servito ai blaugrana per impedire alla squadra di Carlo Ancelotti di violare il ‘Camp Nou’.