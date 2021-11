Conte, il ritorno in panchina si avvicina: la svolta ora è ufficiale

Il grande ritorno di Antonio Conte si avvicina? Una notizia giunta dalla Premier potrebbe nuovamente riportare il tecnico in attività.

Antonio Conte torna in pista? Dopo la vittoria dello Scudetto con l’Inter, sono in molti quelli che si chiedono ancora oggi quale sarà la prossima esperienza dell’allenatore italiano. Al netto di quelle televisiva, con Sky Sport, per Antonio Conte l’obiettivo primario resta ovviamente il campo e la possibilità di tornare ad allenare il prima possibile.

Tanta amarezza per i tifosi dell’Inter, costretti a salutare l’allenatore che ha riportato la squadra nerazzurra a festeggiare il titolo nazionale dopo anni di egemonia juventina. E adesso? Qualcosa, forse, potrebbe smuoversi proprio in queste ore. Una notizia giunta dalla Premier – alla quale Conte è accostato da diverso tempo – potrebbe finalmente sbloccare la situazione.

Tottenham, esonerato Espirito Santo: arriva Conte?

In questi minuti, infatti, è ufficiale la notizia dell’esonero di Nuno Espirito Santo. I risultati negativi hanno indotto la dirigenza del Tottenham ad allontanare l’allenatore portoghese, ed ora resta una panchina vuota ed in attesa di un nuovo proprietario.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ad essere vicino a raccoglierne l’eredità sarebbe proprio Antonio Conte. L’allenatore italiano, già accostato alla panchina degli spurs nelle scorse settimane, potrebbe concretamente diventare nelle prossime ore il nuovo allenatore del Tottenham.