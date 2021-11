Alle 20:45 spazio all’ultimo match dell’undicesima giornata di Serie A. Nel Monday Night scendono si gioca Bologna-Cagliari.

Sta per iniziare Bologna-Cagliari, gara che chiude l’undicesima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Renato Dall’Ara, Sinisa Mihajlovic ospita Walter Mazzarri. Gli emiliani, dopo le due sconfitte rimediate nelle ultime due giornate contro Napoli e Milan, sono alla ricerca di punti preziosi per risollevare la china. Servono punti, però, anche a Walter Mazzarri, fanalino di coda della classifica, fermo a quota 6. Aveva illuso la vittoria contro la Sampdoria: le ultime due gare contro Fiorentina e Roma, infatti, hanno portato zero punti. Ad arbitrare il match sarà il signor Massa di Imperia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Bologna-Cagliari, le probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano; Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic. A disp. Bardi, Franzini, Binks, Mbaye, Dijks, Orsolini, Skov Olsen, Santander, Sansone, Van Hooijdonk, Vignato, Cangiano.

LEGGI ANCHE >>> Galliani e il difetto di San Siro mai svelato prima: “Va abbattuto”

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Caceres; Nandez, Strootman, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri. A disp. Aresti, Radunovic, Bellanova, Altare, Ceppitelli, Deiola, Oliva, Farias, Pereiro, Grassi, Obert.