Juve, Allegri deluso in conferenza: “Abbiamo rovinato tutto”

Alla vigilia del match di Champions contro lo Zenit il tecnico della Juve ha parlato della situazione difficile in casa bianconera.

Dopo le sconfitte contro Sassuolo e Verona la situazione della Juve di Massimiliano Allegri in campionato è precipitata. Il club bianconero dista 16 punti da Milan e Napoli e anche la zona Champions è al momento compromessa. In conferenza stampa il tecnico bianconero ha commentato la situazione del club, una situazione che ha portato la Juve in ritiro:

“Domani è il primo obiettivo della stagione, vogliamo la qualificazione. Centrarlo ora sarebbe fantastico perchè mancano ancora due gare al termine del girone di Champions”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, Allegri commenta il momento difficile e fa il punto sugli infortuni

Il tecnico bianconero ha poi continuato: “In questo momento siamo tutti arrabbiati, in cinque giorni abbiamo rovinato quello che abbiamo costruito in un mese e mezzo. Tutto questo ci deve far riflettere. Bisogna lavorare e stare zitti, chi vince è bravo e chi erde ha torto. Dobbiamo essere responsabili”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, confronto durissimo: interviene anche la società

Sugli infortuni Allegri ha chiarito: “De Ligt e Chiesa stanno bene, gli indisponibili sono De Sciglio, Kean e Ramsey”.