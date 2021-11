Juve, caos e ritiro: ma per Allegri arriva anche una (doppia) buona notizia

La Juve è andata in ritiro dopo la sconfitta con il Verona. In mattinata ci sono state ottime notizie per Allegri da Chiesa e de Ligt.

Sono giorni burrascosi per la Juventus dopo le due sconfitte consecutive rimediate in campionato contro il Sassuolo e contro il Verona. I bianconeri sono al nono posto in classifica, dove hanno sedici punti di distacco dal duo di vetta formato da Napoli e Milan. La zona Champions è distante ‘solo’ quattro punti.

C’è stato un duro confronto tra Allegri e i calciatori negli spogliatoi del Bentegodi, dove ci sarebbe stata la richesta al tecnico toscano d’essere più coraggioso nel modo di come fa giocare la squadra. La società appoggia totalmente le scelte dell’ex allenatore del Milan. Per la Juventus è già tempo di vigilia, visto che domani ci sarà il match contro lo Zenit.

Juve, Chiesa e de Ligt si sono allenati in gruppo questa mattina

La squadra piemontese se dovesse battere i russi, si qualificherebbe aritmenticamente agli ottavi di finale. Ci sono buone notizie per Allegri, visto che sia Chiesa che de Ligt hanno svolto l’intero allenamento di questa mattina insieme al resto gruppo. I due calciatori avevano saltato la trasferta di Verona.

Mentre per il recupero di Ramsey e Kean bisogna ancora attendere. Bisogna ricordare che la Juventus ha scelto di andare in ritiro fino a sabato per cercare di preparare al meglio la sfide contro lo Zenit e contro la Fiorentina. Il match di sabato contro i viola di sabato all’Allianz sarà decisivo per dare un segnale di ripresa al campionato.