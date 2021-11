“Non me lo merito!”: Messi, arriva la bordata a Laporta

Messi bacchetta Laporta. L’attaccante argentino ha risposto al presidente del Barcellona, dichiarazioni durissime.

Un cambio epocale, che ha ovviamente lasciato il segno nei cuori dei tifosi di mezzo mondo. L’addio di Messi al Barcellona ha toccato inevitabilmente tutto il mondo del calcio. In molti pensavano che l’argentino avrebbe chiuso la carriera proprio in terra catalana, in un moto di romanticismo che alla fine non si è concretizzato.

La crisi economica e la chiamata di un club importante (e ricco) come il Paris Saint Germain, una scelta che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i tifosi del Barcellona che hanno dovuto salutare uno dei giocatori più importanti nella storia del club.

Eppure, c’è chi è convinto che non si sia fatto tutto il possibile per cercare di trattenerlo in blaugrana. E cosi qualche critica se l’è beccata anche il presidente Laporta, che prima delle sue elezioni aveva assicurato di voler fare di tutto per tenere Messi in Catalogna.

Messi, bordata a Laporta dopo le parole sull’addio

Nelle scorse settimane, è stato proprio il presidente del Barcellona a tornare sull’addio di Messi. Parole molto particolari, riguardo soprattutto l’eventualità di una permanenza della Pulce ma a delle singolari condizioni. “Fino all’ultimo ho sperato che Messi fosse rimasto giocando gratis, però so che aveva già l’offerta del Psg. Ma non entro nei dettagli, voglio conservare di lui l’ottimo ricordo che ho”, le parole di Laporta.

Cosi, in queste ore, è arrivata proprio la risposta di Messi. L’argentino, infatti, ha voluto chiarire fin da subito la situazione: “Ho fatto di tutto per rimanere, non mi è mai stato chiesto in nessun momento di giocare gratis. Mi è stato chiesto di ridurre il mio stipendio del cinquanta per cento e l’ho fatto”, ha chiarito il campione argentino.

“Il mio desiderio e quello della mia famiglia era di rimanere a Barcellona. Le parole del presidente sono fuori luogo. Questo fa pensare o genera una sorta di dubbio che penso di non meritare“, ha poi proseguito Messi, bacchettando in maniera dura il numero uno del club catalano.