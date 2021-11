“Che Dio ci…”: l’inaspettato messaggio social di Buffon

Il Parma ha vinto la sfida di Serie B contro il Vicenza e l’esultanza di Gianluigi Buffon ha fatto il giro del web tra i tifosi.

Decimo in classifica. Il Parma di Enzo Maresca non riesce ancora a distinguersi per qualità assoluta nel campionato di Serie B, ma le ultime due vittorie ottenute aiutando a pensare positivo per le prospettive. Il primo ad esultare di gioia è stato Gigi Buffon, ex portiere della Juventus.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Parma, Buffon e l’esultanza speciale sui social

Dopo la vittoria della squadra del Parma sul Vicenza, giunti all’undicesima giornata, Buffon ha scritto su Twitter un divertente: “Che Dio ci Benedyczak!”, ovvero una crasi tra il verbo “benedire” e il nome dell’attaccante dei ducali, autore del gol della vittoria.

LEGGI ANCHE >>> Aguero, dopo il malore la pessima notizia: lo stop sarà molto lungo

Una frase che facilmente ha fatto il giro del web e dei tifosi, poiché Buffon ha sicuramente usato un’espressione per riferirsi anche ironicamente alle varie conseguenze in questi anni per espressioni blasfeme, frutto della furia del momento in campo.