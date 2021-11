Doppio ostacolo per arrivare a Vlahovic: c’è il piano B della Juventus

L’affare Vlahovic alla Juventus potrebbe entrare nel vivo già nel corso dei prossimi mesi, ma attenzione al doppio ostacolo per i bianconeri, pronti a valutare un cambio di rotta in maniera imminente

La Juventus proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di convincere la Fiorentina a lasciare partire subito Vlahovic nella sessione del calciomercato di gennaio. I bianconeri ci proveranno in maniera concreta mettendo sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 60 milioni di euro. Un’offerta che i bianconeri potrebbero cercare di ammortizzare inserendo Kulusevski come contropartita tecnica.

L’esterno svedese, valutato circa 40-45 milioni di euro dalla Juventus, potrebbe essere proposto alla Viola come contropartita per arriva a Vlahovic già a gennaio. Kulusevski più 30 milioni. Questo il piano bianconero. Occhio, però, al doppio ostacolo. La Fiorentina difficilmente sarebbe propensa ad accettare possibili contropartite tecniche e attenzione anche al possibile pressing del Tottenham sul centravanti viola.

Vlahovic-Juventus, Conte dice si al Tottenham e punta l’attaccante serbo

Conte, pronto a dire sì alla panchina del Tottenham, sarebbe pronto a puntare l’indice anche su Vlahovic come primo rinforzo offensivo. Trattativa complicata, ma non è escluso che il club inglese forzi il tiro e spinga il piede sull’acceleratore per superare la Juve sulla corsa al centravanti serbo.

I bianconeri ci proveranno, ma il nuovo doppio ostacolo potrebbe spingere il ds Cherubini a valutare nuove possibili piste. Occhio a Scamacca e anche a al giovane Lucca, quest’ultimo attualmente in forza al Pisa.