Il futuro direttore sportivo del Borussia Dortmund, Kehl, lancia la provocazione: “Scommetto 100 euro che Haaland resta”.

Sebastian Kehl, il futuro direttore sportivo del Borussia Dortmund, che effettivamente entrerà in carica nel 2022, rilascia una provocazione su Erling Haaland. Il bomber norvegese, infatti, viene dato in partenza e per questo molto spesso accostato a grandi club europei, primo su tutti il Real Madrid. Il ds del Borussia però non ci sta e lancia una provocazione.

Borussia Dortmund, la provocazione di Kehl su Haaland: “Ci scommetto 100 euro”

Il contratto di Erling Haaland con il Borussia Dortmund sarà valido fino al 2024. Nonostante ciò, molti top club europei sono interessati a lui grande alle sue indiscusse qualità calcistiche e al suo strapotere fisico. Sebastian Kehl, ds del club dal 2022, è intervenuto in merito a questa situazione ai microfoni di ‘Bild’ e ha dichiarato: “Scommetto 100 euro che giocherà ancora per il BVB la prossima stagione“.

Kehl ha poi proseguito affermando: “Stiamo cercando di fare il possibile per far capire al ragazzo che siamo una delle migliori scelte per la sua crescita. Qui può migliorare ancora tanto, in tranquillità, e pensiamo di poterlo convincere. Di sicuro noi lotteremo e faremo di tutto per continuare con lui. Non è stata presa ancora una decisione, serve ancora tempo“.