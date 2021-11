“Sono molto nervosi, colpa dei francesi”: PSG, un altro campione è furioso

Ancora misteri sull’assenza di Sergio Ramos tra le fila del PSG: la possibile rescissione del contratto sarebbe, però, solo una bomba mediatica.

Tra le fila del PSG continua a mancare una personalità importante arrivata grazie alla sessione estiva di calciomercato. Sergio Ramos, infatti, non ha ancora esordito con il club francese a causa di alcuni problemi fisici che lo stanno tenendo lontano dal campo più del previsto. Proprio per queste motivazioni, da qualche giorno, la stampa francese sta parlando di possibile rescissione del contratto del difensore già a gennaio. L’entourage del giocatore, però, non starebbe accettando volentieri queste ipotesi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, l’entourage di Sergio Ramos risponde alla possibile rescissione del contratto a gennaio

L’entourage di Ramos, dunque, etichetta quanto riferito dalla stampa francese come un semplice ‘rumore mediatico’. Secondo quanto riferito dal giornalista Antón Meana ai microfoni di ‘Cadena SER’, infatti, chi è vicino al difensore non starebbe prevedendo l’opzione di rescissione del contratto. Anzi, manderebbe un’accusa precisa a chi invece sta facendo il gioco della stessa stampa francese.

LEGGI ANCHE >>> “Donnarumma, è la seconda volta”: l’inaspettata decisione di Pochettino

Ecco le parole di Antón Meana in merito alla situazione legata alla figura di Sergio Ramos: “Sono un po’ nervosi, non sanno quando tornerà a giocare Ramos. Non è che gioca una partita, è che è titolare al PSG. Che combatta per un posto tra i difensori centrali, faccia quello per cui è andato a Parigi. La chiave è quando tornerà. Sono ottimisti, pensano che giocherà dopo la sosta“.