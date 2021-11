“Sembra l’anno di Delneri”: Juve, che frecciata dall’ex bianconero

Marchisio, intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento che sta vivendo la Juve: “Sembra l’anno di Delneri”.

Claudio Marchisio, ex bianconero, ha rilasciato un’approfondita intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Ha, in essa, parlato del momento difficile che la Juve sta attualmente vivendo, facendo le proprie considerazioni e anche ‘attaccando’ la mentalità assunta dalla squadra. L’intenzione sembra essere quella di voler dare una specie di ‘scossa’ alla ‘bolla’ in cui i giocatori si sono rinchiusi.

Juve, la ‘frecciata’ di Marchisio: “Manca l’identità, sembra l’anno di Delneri”

Claudio Marchisio è, perciò, intervenuto così a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Dove è finito il DNA Juve? Sembra l’anno di Delneri. La Rosa non è scarsa, però manca identità, non si vede ancora il gioco: serve la scossa”.

Ha poi voluto ‘avvertire’ la squadra sulla partita che andrà a giocare questa sera per la qualificazione agli ottavi di Champions League: “Attenzione al ‘mio’ Zenit. Non vedo analogie con il 2015-16, la stagione della grande rimonta. Piuttosto mi torna in mente il 2010-11, in cui arrivammo settimi: quando entri in una spirale negativa non è facile uscirne“.