“Ha lavorato in piscina”: Napoli, col Verona è emergenza in difesa

Il Napoli sfiderà giovedì il Legia Varsavia, ma contro il Verona sarà in emergenza per la squalifica di Koulibaly e le condizioni di Manolas.

Napoli e Milan stanno dominando questo primo scorcio di campionato. Le due squadre hanno un vantaggio di sette punti dall’Inter terza e di dodici punti dall’Atalanta e dalla Lazio che occupano il quarto ed il quinto posto. I nerazzurri hanno l’occasione di di ridurre il distacco, visto che sfiderà le due capoliste nelle prossime due giornate.

Dopo la vittoria sofferta contro la Salernitana nel derby della Campania di domenica sera, il Napoli affronterà il Legia Varsavia in trasferta. Gli azzurri vogliono vincere per superare in classifica i polacchi che sono primi nel girone. Spalletti dovrà fare quasi sicuramente a meno di Victor Osimhen.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, in dubbio la presenza di Manolas contro il Verona

L’attaccante nigeriano ha già saltato la sfida contro la Salernitana per una contrattura e ci sono pochissime possibilità di vederlo contro il Legia. Osimhen, come diramato dal report del Napoli di oggi, ha svolto lavoro personalizzato sul campo. Buone notizie per Spalletti da Ounas ed Insigne che si sono allenati con il resto della squadra.

LEGGI ANCHE >>> “Calci e pugni a due donne, erano 40”: Salernitana-Napoli, racconto shock

A preccupare il tecnico toscano è anche Manolas, che ha lavorato in piscina questa mattina. Spalletti dovrà fare a meno di Koulibaly domenica dopo l’espulsione rimediata contro la Salernitana. Le possibilità di vedere in campo l’ex Roma domenica contro il Verona sono pochissime e non si sa se ce la farà a recuperare.