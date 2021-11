Roma, pugno duro dal Giudice Sportivo: colpiti tifosi e Mourinho

Brutte notizie per la Roma: il Giudice Sportivo ha colpito i tifosi ed il tecnico José Mourinho, dopo i fatti della gara contro il Milan

Nervosismo alle stelle in casa giallorossa. Non solo per i risultati (che stanno iniziando a claudicare, dopo l’avvio convincente di stagione), ma anche e soprattutto per le tante controversie arbitrali che hanno travolto la Roma nell’ultimo mese. E la gara contro il Milan, è stata soltanto l’ultima di una lunga schiera di episodi, che bene o male ha visto coinvolti i capitolini.

D’altronde, ai microfoni di Sky Sport ieri, ha alzato la voce anche il DS Tiago Pinto: “Vogliamo rispetto e chiarezza”, sulla falsa riga del suo connazionale Mourinho, mattatore (in negativo?) della sfida contro i rossoneri. L’ex tecnico dell’Inter ha intrapreso una vera e propria battaglia personale con l’arbitro Maresca, con la sua intervista a DAZN (terminata con l’abbandono in diretta) che ha fatto molto rumore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “È inadeguato, gestione pessima: Juve, ennesima bordata su Nedved

Roma, Curva Sud chiusa e ammenda per Mourinho: la sentenza del Giudice Sportivo

Come sentenziato dal Giudice Sportivo, ammenda di 10.000€ a José Mourinho: “Per avere, al termine della gara, in prossimità dell’ingresso dello spogliatoio dell’Arbitro, assunto nei confronti del medesimo un atteggiamento ironico, proferendo parole irrispettose”. E inoltre, disposta la chiusura per un turno della Curva Sud: “Delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori”, per i cori indirizzati ai rossoneri Ibrahimovic e Kessié.